وزير الأوقاف يلقي كلمة عن الهجرة غير الشرعية أمام "برلمانية دول البحر المتوسط".. الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

يلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الأربعاء المقبل، كلمة أمام أمين عام وأعضاء الجمعية البرلمانية لدول البحر الأبيض المتوسط التي تعقد دورتها السادسة عشرة بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بدعوة من السفير سيرجيو بيازي الأمين العام للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الأحد، أن كلمة الوزير تأتى تحت عنوان: "ثقافة الحوار والسلام والحد من الهجرة غير الشرعية" ، ويتناول من خلالها دور علماء الدين في نشر ثقافة الحوار والسلام والحد من الهجرة غير الشرعية ، وجهود الدولة المصرية في ذلك، وما قدمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة من إصدارات ورؤى علمية وتثقيفية في هذا المجال وبخاصة المترجمة منها إلى مختلف لغات العالم ، مع إلقاء الضوء على وثيقة القاهرة للمواطنة ووثيقة القاهرة للسلام، وجهود الدولة المصرية في ترسيخ ثقافة المواطنة وتعزيز نشر ثقافة السلام .