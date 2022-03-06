من 30 لـ 100 جنيه رسوم نظافة شهريا على الورش والمحال والصيدليات والأكشاك- التطبيق بدأ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 722 لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020.

وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 22 فبراير 2022 الصادر يوم الثلاثاء 1 مارس.

وتضمن القرار تحديد قيمة رسوم النظافة الجديدة على الوحدات التجارية، حيث تقرر أن يتم تحصيل رسم شهري يتراوح بين 30 و100 جنيه شهريا على الوحدات التجارية المستقلة والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة.

ومن أمثلة الوحدات التجارية المستهدفة من تطبيق تلك الرسوم ما يلي:

- العيادات.

- الصيدليات.

- المكاتب الإدارية.

- المكاتب الخدمية والمهنية.

- الورش الصغيرة.

- الأكشاك.

- المحال التجارية.

ونص القرار على أن يتم الاسترشاد بمعدلات استهلاك الكهرباء عند تحديد الفئات.

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