بحضور صحفيين وسياسيين..تشييع جنازة الإعلامي إياد داود من مسجد مصطفى محمود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مينا غالي

تصوير- زياد أحمد:

بدأت منذ قليل صلاة الجنازة على الإعلامي الشاب الراحل إياد داود، وذلك عقب صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين بالجيزة.

ويشارك في الجنازة عدد من أصدقاء الإعلامي الراحل والكتاب الصحفيين منهم الكاتب الصحفي عبدالله السناوي ومحمد سعد عبد الحفيظ وخالد البلشي وأحمد فوزي القيادي السابق بحزب المصري الديمقراطي، والكاتب الصحفى إبراهيم منصور.

وكان قد وصل منذ قليل جثمان الإعلامي والفنان إياد داود لمسجد مصطفى محمود بالمهندسين استعدادا لإقامة صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الظهر.

وتوفي الإعلامي الشاب إياد داود، بسبب مضاعفات فيروس كورونا والذي أُصيب به الأشهر الماضية وتوفي على إثره، ومن المقرر أن يقام العزاء غدًا الإثنين بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين عقب صلاة المغرب.

وكان قد قال خالد داود لمصراوي، إن شقيقه توفي بسبب مضاعفات فيروس كورونا التي أصيب بها قبل خمسة شهور وكان يتلقى العلاج منها، إلا أنه وافته المنية.