ضبط سائق سرق ميكروباص وطمس رقمي الشاسية والموتور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة سائق؛ سرق سيارة ملك سيدة أثناء توقفها أمام إحدى العقارات بالمقطم، وطمس رقمي الشاسية والموتور لإخفاء معالمها، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة؛ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، اشتبهت بإحدى السيارات "ميكروباص" وبفحص قائدها تبين أنه (سائق "له معلومات جنائية" -مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة) ولا يحمل ثمة تراخيص، وبالكشف الفني على اللوحات المعدنية المثبتة على السيارة تبين أنها "مصطنعة" كما تبين وجود طمس برقمي (الشاسية – الموتور) للسيارة.

بمواجهة المتهم اعترف بقيامه بسرقة السيارة المشار إليها بأسلوب "المفتاح المصطنع" حال توقفها أمام إحدى العقارات بدائرة قسم شرطة المقطم.