أمن القاهرة يضبط شخصين بحوزتهما 2 كيلو حشيش وطبنجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين حال تواجدهما بدائرة القسم؛ بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – كمية من مسحوق الهيروين المخدر – طبنجة – فرد خرطوش -عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – ميزان حساس – مبلغ مالي – 4 هواتف محمولة).

بمواجهة المتهمان اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية بقصد الدفاع، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما، كما أقرا بتحصلهما على المواد المخدرة من (أحد الأشخاص -مقيم بمحافظة الإسماعيلية)، والأسلحة النارية من (أحد الأشخاص -مقيم بدائر ة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.