الناس دي غلابة.. دفاع "الآثار الكبرى" يطالب بانقضاء دعوى تمويل حسن راتب لعلمليات التنقيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد وأحمد عادل:

تستمع الدائرة التاسعة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، لمرافعة المحامي حسن أبوالعينين، دفاع المتهم الثالث بقضية "الآثار الكبرى" عز حسانين، شقيق المتهم الرئيسي البرلماني السابق علاء حسانين.

وطلب الدكتور حسن أبو العينين المحامي، دفاع المتهمين الأول والثالث والرابع بانقضاء دعوى تمويل حسن راتب لعمليات التنقيب عن الآثار، مؤكدا أن مجري التحريات أكد أنه لم يتم التوصل إلى أي وقائع غير واقعة تمويل واحدة خلال عام ٢٠١٧.

والتمس دفاع المتهمين الأول والثالث والرابع، من هيئة المحكمة ببراءة كافة المتهمين في القضية وقال: "الناس دي غلابة".

تنعقد الجلسة أمام الدائرة التاسعة جنايات القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد، ومحمد شريف وأمانة سر حمدي درويش.

كان المستشار حمادة الصاوي النائب العام أمر بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب محبوسيْن وواحد وعشرين آخرين –جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين- إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، واتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.