نقابة المعلمين تعلن إقرار الزيادة السابعة للميزة التأمينية للمدرسين بـ30 ألف جنيه

القاهرة - سامية سيد - أعلن خلف الزناتى نقيب المعلمين، ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص بأعضاء نقابة المهن التعليمية "صندوق الزمالة"، عن زيادة الميزة التأمينية للمعلمين إلى 30 ألف جنيه لمن انتهت خدمتهم فى 1 يناير 2022 ، وما بعد ذلك التاريخ لبلوغ سن التقاعد القانونى أو الوفاة أو العجز الكلي، بعد أن كانت 27 ألفا و500 جنيه، وتعد هذه هى الزيادة السابعة التى يقرها الصندوق للميزة التأمينية منذ تولى مجلس النقابة الحالى المسئولية فى يونيو 2014.

وأجرى مجلس إدارة صندوق الزمالة، دراسة إكتوارية لتحديد قيمة الزيادة المالية، وهو النهج الذى يسير عليه المجلس الحالى، الذى قام برفع قيمة الميزة التأمينية خلال الفترة من عام 2014 إلى 2016، من 13 إلى 15 ألف جنيه ثم وصلت إلى 17 ألف جنيه مطلع عام 2017، وبلغت 20 ألف جنيه مع بداية عام 2018، وفى عام 2019 زادت الميزة التأمينية لمبلغ قيمته 22 ألف و770 جنيه، وارتفعت إلى 25 ألف جنيه فى عام 2020، وصعدت قيمتها فى عام 2021 لتصبح 27 ألف و500 جنيه، وأخيرا مطلع العام الحالى 2022 تم اعتماد زيادتها لتصل لـ 30 لف جنيه .

ووافقت الجمعية العمومية لصندوق الزمالة على زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للأمراض المستعصية من 60 مليون إلى 80 مليون جنيه سنوياً اعتباراً من 1 يناير 2022، وزيادة عدد الأمراض المستحق أصحابها للإعانة لتصبح 9 بدلاً من 7 أمراض والتى يحق لأصحابها من المعلمين صرف إعانات صحية بقيمة 20 ألف جنيه لا ترد، وقائمة الأمراض تشمل " استئصال الكلى – الروماتويد – عمليات القلب المفتوح – زراعة أحد الأعضاء – السكتة الدماغية – الأورام – الفشل الكلوى – بتر أحد الأطراف – فقد البصر أثناء الخدمة "، فضلاً عن زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للقرض الحسن بنسبة 25 % لتصبح 100 مليون جنيه بدلاً من 75 مليون جنيه سنوياً .