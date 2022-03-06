شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ترعة المريوطية بفيصل والطريق التبادلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال تطوير وتغطية ترعة المريوطية في المنطقة الرابطة بين شارعي الملك فيصل والأهرام في اطار تنفيذ خطه تطوير شامله لمسار الترعة ليظهر بالشكل الحضارى اللائق اسوه بما تم تنفيذه بقطاع المريوطية الهرم.

وأطلع المحافظ خلال جولته على مراحل نقل وتحويل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير الخاصة بأجهزة المرافق سواء مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء ونسب التنفيذ للبدء في الأعمال الإنشائية، مشدداً على ضرورة انجاز وتيرة الاعمال لتنفيذ اعمال التطوير لما للمشروع من أهمية كبرى.

كما حرص المحافظ على تفقد و متابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير ورصف الطريق التبادلي بجوار القرية الذكية بطول 3.5 كم وذلك بدءا من طريق مصر إسكندرية الصحراوي حتي محور الضبعة لربط الحركة المرورية .

وتابع المحافظ أعمال التطوير والتى شملت توسعة الحارات المرورية بالشارع وإعادة تنسيق الجزيرة الوسطي مع تدعيمها بالمسطحات الخضراء وإنشاء بالوعات صرف أمطار بالطريق وأرصفة مشاة ببلاط الإنترلوك .

ووجه المحافظ بمراجعة أعمدة الإنارة والالتزام بكافة المعايير الفنية اللازمة فى ذلك مشدداً علي سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية والبالغة 700م.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس محمود فوزى السكرتير المساعد والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق وعلي القط رئيس الجهاز التنفيذى للمنطقة الصناعية والاستثمارية .