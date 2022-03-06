زد استضافت أكبر قمة معرفية لطلاب المدارس فى مصر والشرق الأوسط يومى 4 و5 مارس

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القاهرة - سامية سيد - "زد" يواصل دعم الشباب بالتعاون مع iSpark..ويستضيف قمة Traverse لتعليم الطلاب مهارات الالتحاق بسوق العمل

بالتعاون بين شركتى زد و iSpark استضافت زد بارك بمدينة الشيخ زايد قمة Traverse - أكبر قمة لطلاب المدارس الثانوية في مصر والشرق الأوسط - يومي 4 و5 من مارس الجاري.

يأتي هذا التعاون بهدف توجيه الطلاب إلى الخيارات الأكاديمية الملائمة لهم، وتهيئتهم لسوق العمل، وذلك في إطار دعم شركة زد لاستراتيجية وزارة الشباب والرياضة في بناء الإنسان من خلال تحفيز برامج ريادة الأعمال وتأهيل الشباب وتدريبهم على مختلف المهارات.



زد يستضيف أكبر قمة معرفية لطلاب المدارس (1) وحازت قمة Traverse التي تنظمها شركة iSpark بشكل سنوى منذ 2016 على قبول وتفاعل الكثير من الطلبة وأهاليهم، حيث أن هذه القمة تساهم بفاعلية في تشكيل وعي الشباب ومساعدتهم في طرح حلول لمستقبلهم، وتزويدهم بالمعرفة التي يحتاجون إليها لاتخاذ قرارات حيوية بشأن حياتهم الأكاديمية والمهنية عن طريق تقديم ورش عمل، وفرص تدريبية، وحلقات نقاشية مع المدربين المهنيين والخبراء بالإضافة إلى حضور ممثلى الجامعات الحكومية والخاصة والعالمية لنقل خبراتهم في المجالات والكليات المختلفة.

زد يستضيف أكبر قمة معرفية لطلاب المدارس (2)

وقد قامت إدارة شركة زد بتوفير كافة التجهيزات لإنجاح قمة Traverse سواء تسهيلات دخول الأعداد الكبيرة من الطلاب، واستضافة المؤسسات التعليمية المشاركة بالحدث، وكذلك الشخصيات العامة ورواد مواقع التواصل الإجتماعى والشخصيات المؤثرة فى المجالات المختلفة مثل العلوم، والفن، و التكنولوجيا، والسيارات، والرياضة الالكترونية بهدف رفع مستوى الوعي بفرص سوق العمل ومتطلباته بتلك المجالات و غيرها من مجالات مستقبلية.

وأكد مسئولو شركة زد، أن الشركة لا تدخر جهد في مساندة أي جهود لدعم الشباب الناشئين فى أي فعاليات من شأنها تطوير مهاراتهم فى كافة المجالات وليس الرياضة فحسب، مشيدًا بدور قمة Traverse في منح الفرصة لطلبة الثانوية العامة في التواصل مباشرة مع العديد من المحترفين و اساتذة الجامعات ورواد الأعمال للتعرف بشكل عملي وعلمي على ما يحتاجه سوق العمل.

ومن جانبه، أضاف مصطفى حشيشة و أحمد الروسي المؤسسين لشركة iSpark، إن طلبة المدارس لديهم الكثير من القدرات و المواهب لكن دائما ما كانوا بحاجة لتوسعة مداركهم و إدماجهم في فرص مختلفة في مجالات مختلفة منذ الصغر لأن هذا ما يجعل الطالب علي معرفة بقدراته و اهتماماته و أكثر جاهزية لاختيار مستقبله. Traverse هو بوابة الطلبة علي فرص مختلفة و تعلم بطريقة معاصرة و شبيهه بالطريقة الذين يحبون التعلم بها فيجعل رحلة تعلمهم ممتعة و أكثر مرونة و تناسب مع اهدافهم و طموحاتهم.

شارك في القمة أكثر من 100 مؤسسة تعليمية على رأسها الجامعة البريطانية (BUE)، و(ESLSCA)، و (The Knowledge Hub)، والجامعات الكندية في مصر، وجامعة هيرتفوردشاير، والجامعة الأوروبية في مصر، والأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا وجامعة سيناء وعشرات الجامعات الإنجليزية و الأمريكية بالتعاون مع شركة Fast Forward للدراسة بالخارج. كما شارك مؤسسات مثل EGBANK و Indriver بهدف دعم الشباب لتحقيق اهدافهم و طموحاتهم.

جدير بالذكر أنه بلغ إجمالى عدد أولياء الأمور و الطلاب الحاضرين للقمة فى السنين الماضية أكثر من 20000 طالب مصرى من أكثر من 120 مدرسة مختلفة وحرصت شركة زد، على استضافة النسخة السادسة من قمة Traverse لهذا العام على زد بارك بمدينة الشيخ زايد، إيمانا ودعما بأهمية الدور الذي تلعبه القمة في مساندة الطلبة، في تأهيلهم وتعليمهم مهارات جديدة تساعدهم على الالتحاق والتميز في سوق العمل.