شكرا لقرائتكم خبر عن معرض "الصفحة البيضاء" بهندسة المطرية يعرض إبداعات وابتكارات الطلبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم كلية الهندسة جامعة حلوان – فرع المطرية، فى مارس الجارى معرض "الصفحة البيضاء"، والذى يشمل العديد من المنافسات والمسابقات، كما يلقى عددا من الشخصيات البارزة في المجتمع كلمات بتلك المناسبة.

يشارك فى المعرض، الذى يقام فى 23 مارس الجارى، طلبة كليات الهندسة وعلوم الكمبيوتر من مختلف الجامعات بمشروعاتهم التى سيتم تقييمها من قبل نخبة من أساتذة الجامعات، وسيتم تكريم المجموعات الفائزة، كما ستتاح الفرصة للطلبة الموهوبين لعرض مواهبهم وإبداعاتهم.

وخلال المعرض سيتم إجراء مسابقة قتال الروبوت، كما سيقوم الطلاب بعرض منتجاتهم اليدوية في مختلف الحرف والصناعات اليدوية.

ويهدف نشاط جماعة "وايت بيدج" المنظمة للمعرض، إلى تغيير عقلية الطلاب وزيادة وعيهم عن قطاع الهندسة، وإطلاق العنان لامكاناتهم وزيادة مسئوليتهم الاجتماعية نحو كليتهم ومجتمعهم وبلدهم فى نفس الوقت، وذلك من خلال عدد من الأنشطة يشملها المعرض مثل:

- التقنية وغير التقنية

- التدريب على الأعمال التجارية

- ورش عمل متقدمة

- جلسات عبر الإنترنت

- الرحلات الميدانية

- التدريب والعمل الخيري

وتضم جماعة "وايت بيدج" عددا من الطلاب وهم أحمد عبدالرحيم رئيس الفريق، وأحمد عبدالناصر نائب رئيس الفريق وكلا من دينا حسن، وهاجر مصطفى ،حسن علي ،عزة محمد امين ، عبد العزيز عدلي ،أحمد أسامة، نسمة أحمد ، أحمد صالح ،أسامة إبراهيم ،أحمد حامد، عبدالرحمن شاكر،عمر بشيهي.