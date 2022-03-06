شكرا لقرائتكم خبر عن الأمانة العامة للإفتاء في العالم تُصدر عددا جديدا من نشرة جسور حول شهر شعبان وفتاواه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، عددًا جديدًا من مجلَّتها الشهرية "جسور"، حول شهر شعبان وفضائله والعبادات الواردة فيه، وكذلك الفتاوى المتعلِّقة بإحياء الليالي المباركة التي منها ليلة النصف من شعبان، وكيف ينظر أهل التشدُّد إلى هذه الليالي الكريمة في مقابل نظرة أهل الصلاح.

وفي العدد الجديد من نشرة "جسور" تطالعون:

- كلمة افتتاحية لفضيلة الدكتور شوقي علام -مفتي مصر، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- تحت عنوان: "شعبان شهر إتقان العمل"، ويجيب رئيس الأمانة في مقاله عن تساؤل: لماذا يُعتبر شهر شعبان من الأزمنة الفاضلة التي اختصَّها الله تعالى بفضائل جليلة وجعل أوقاتها مباركة؛ وتشريع كثير من أحكام الشرع كصيام رمضان وتحويل القِبلة في هذا الشهر؟

وفى باب "عالم الإفتاء" تطالعون جولة إخبارية جديدة حول مجموعة من أهم أخبار عالم الإفتاء والمؤسسات الإفتائية في العالم.

كما يتناول باب "المؤشر العالمي للفتوى" تحليلًا مهمًّا حول "التريندات وحروب الجيل السادس"، وذلك في إطار تحليله لما يُسمَّى بفتاوى التريندات والموضوعات الدينية، وكيف أخذت الحروب الميدانية والمواجهات المسلحة في الانحسار، وما لبثت أن حلَّت محلها الحروب الإلكترونية وحروب الجيلين الرابع والخامس، وصولًا إلى ما يسمَّى في الوقت الحالي بـ (التريندات) التي باتت تَسُوق الرأي العام سَوْقًا من خلال الفتاوى والموضوعات.

أمَّا في باب "رؤى إفتائية" فيتناول العدد موضوعًا حول "سمات الفتوى في عصر الأئمة المجتهدين"، وكيف اتَّفق المتصدِّرون للفتوى على مصادر رئيسية للتشريع؟ وكذلك ظهور الفقه الافتراضيِّ وتفاصيل تدوين السُّنَّة وتصنيف الفتاوى.

وفي سياق ذي شأن يتناول باب " فتوى أسهمت في حلِّ مشكلة" مسألة الاحتفال بالمناسبات الدينية المختلفة بين الإباحة والتبديع، واعتياد المسلمين على الاحتفال بالمناسبات الدينية المختلفة كيوم عاشوراء، والمولد النبوي الشريف، والإسراء والمعراج، وليلة النصف من شعبان، وأول رمضان، واعتبارها مواسم يتجدَّد فيها الاحتفال كلَّ عام؛ ذلك لأنَّ هذه المناسبات من أهمِّ ما يميزها هو تجديد الوعي بالحدث أو الذكرى محل الاحتفال، ومظهر للإعلان عن المشاعر الدينية التي ينشأ عليها الصغير ويسعد بها الكبير.

كذلك تطالعون أيضًا في باب مراجع إفتائية عرضًا لكتاب "لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف" للحافظ ابن رجب الحنبلي.

وإثراءً لموضوعات العدد تطالعون في باب منبر المفتين مقالًا مهمًّا لفضيلة الدكتور إبراهيم نجم- مستشار مفتي مصر، الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بعنوان: "من نفحات شعبان إحياء ليلة النصف منه"، يتحدَّث فيه عن فضل هذه الليلة المباركة، وما ينبغي فيها من طاعات وما يحصل للمرء من نفحات.

فيما يكتب هاني ضوة، نائب المستشار الإعلامي لمفتي مصر، مقالًا بعنوان: "إحياء ليلة النصف من شعبان ما بين أهل الصلاح وأهل التشدد"، يعرض فيه لمظاهر إحياء الصحابة والسلف الصالح وعلماء مكة والشام لليلة النصف من شعبان، وعاداتهم التي كانوا يحرصون عليها في هذه الليلة المباركة، في مقابل ما نواجهه الآن على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل من تبديع لمن يحيون هذه الليلة ومثيلاتها من الليالي الكريمة.

وفي القسم الإنجليزي من نشرة "جسور" يعرض العدد جولة إخبارية عن المؤسسات الإفتائية حول العالم باللغة الإنجليزية.

كما يكتب الدكتور إبراهيم نجم مقالًا بالإنجليزية بعنوان: The Night of Mid-Sha’ban: A Divine Grant to the Prophet، يتحدث فيه عن تحويل القبلة في ليلة النصف من شعبان، والحكمة والدروس المستفادة منها.

ويضم العدد مقالًا آخر بعنوان: The Month of Sha'ban: A Spring of Goodness يتحدَّث عن فاضل شهر شعبان الذي تُرفع فيه الأعمال وما فيه من فضائل.