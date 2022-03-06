شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: 100 مليون جنيه لتوصيل المياه للأسر الفقيرة بالصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل فعاليات توقيع بروتوكول بين وزارة الإسكان ووزارة التضامن، وذلك لتوصيل المياه النظيفة للأسر الأولى بالرعاية، وتم توقيع البروتوكول بين جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ووزارة التضامن الاجتماعى، وجمعية الأورمان.

ومن جانبه، أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن البروتوكول يغطي توفير المياه للأسر الأولى بالرعاية في عدد 5 محافظات من محافظات الصعيد بتكلفة تتخطي الـ100 مليون جنيه .

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، خلال توقيع البرتوكول، أن المحافظات المستهدفة طبقا لهذا البروتوكول هي سوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف، موضحا أن هناك تعاونا كبيرا بين وزارة الإسكان وجمعيات المجتمع المدني لتوصيل المياه للأسر الفقيرة .

من جانبها، قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، أن هناك تعاونا بين وزارة التضامن والشركة القابضة للمياه ، من أجل توفير المياه لكافة الأسر الفقيرة بمختلف المحافظات.