شكرا لقرائتكم خبر عن العليا لانتخابات المهندسين تعلن نتائج النقابات الفرعية الخامسة مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس هانى محمد محمود وزير الاتصالات والتنمية الإدارية الأسبق ورئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين عقد مؤتمر صحفى اليوم الأحد، بمقر نقابة المهندسين فى الخامسة مساء، وذلك لإعلان نتائج انتخابات النقابات الفرعية والتى جرت يوم أول أمس الجمعة.

وكان المستشار جمال قابيل، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة، أكد أنه لا توجد أى تجاوزات تمت في عملية الانتخابات بمدينة نصر، مشيرًا إلى أن الأمور سارت بسلاسة وشكل منظم.

وفتحت اللجان أبوابها للتسجيل والتصويت، صباح الجمعة الماضى وحتى السابعة والنصف مساء، حيث أدلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق، والمهندس طارق الملا وزير البترول بصوتيهما مشيدين بسهولة وتنظيم العملية الانتخابية.