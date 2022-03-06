شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأوكرانى: أكثر من 11 ألف جندى روسى قتلوا منذ بدء الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الجيش الأوكرانى، إن أكثر من 11 ألف جندى روسي قتلوا منذ بدء الحرب، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية منذ أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 24 فبراير الماضي، شن موسكو عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لا توجد أي خطط لفرض أحكام عرفية في روسيا.

وقال بوتين- في تصريحات، أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية: إن الأحكام العرفية تُطبَّق عادة في أي بلد في حالة حدوث عدوان خارجي.. موضحًا: "ليس لدينا مثل هذا الموقف، وآمل ألا يكون لدينا".

وكان الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى نظيره الأمريكى جو بايدن إلى إيقاف الهجوم الروسى على بلاده بأسرع وقت.