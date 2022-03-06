شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية: تدمير 69 مقاتلة أوكرانية على الأرض و24 فى الجو و778 دبابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تدمير 69 مقاتلة أوكرانية على الأرض و24 في الجو و778 دبابة، موضحة أنه إسقاط 6 مسيرات أوكرانية من طراز بيرقدار.

وأضاف "الدفاع الروسية"، أنه إسقاط 8 مقاتلات أوكرانية وقصف مطار عسكري جنوب أوكرانيا، وتدمير 2203 من مواقع البنية التحتية العسكرية الأوكرانية منذ بدء العملية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

هذا وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية منذ أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 24 فبراير الماضي، شن موسكو عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لا توجد أي خطط لفرض أحكام عرفية في روسيا.

وقال بوتين- في تصريحات، أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية: إن الأحكام العرفية تُطبَّق عادة في أي بلد في حالة حدوث عدوان خارجي.. موضحًا: "ليس لدينا مثل هذا الموقف، وآمل ألا يكون لدينا".

وكان الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى نظيره الأمريكى جو بايدن إلى إيقاف الهجوم الروسى على بلاده بأسرع وقت.