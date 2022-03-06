شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تبدأ تشغيل أول قطار درجة ثالثة مكيفة بخط الصعيد بعد غد الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ هيئة السكة الحديد تشغيل قطارات الدرجة الثالثة المكيفة من بعد غد الثلاثاء، كخدمة جديدة لأول مرة بتاريخ السكك الحديدية، وهي خدمة سريعة لخدمة عواصم المحافظات فقط بالإضافة إلى محطتى إدفو وكوم أمبو.

وتنطلق أولى الرحلات على خط القاهرة /أسوان يوم 8 مارس الجارى قطار رقم ٣٠٠٦ الساعة ٥:١٥ وقطار رقم ٣٠٠٧ من أسوان / القاهرة الساعة ٤:١٥ يوم 9 مارس على أن يتوالى تشغيل الرحلات بباقي الخطوط .

وأكدت الهيئة، أنها تسعي إلى تقديم خدمة جيدة بسعر يتناسب مع جمهور الركاب، حيث يبلغ ثمن التذكرة من القاهرة إلى أسوان 150 جنيها.

وأوضحت هيئة السكة الحديد، أنه سيتم إتاحة الحجز على هذه القطارات بمكاتب حجز التذاكر بالمحطات وعلى أبلكيشن وموقع الحجز، كما يوجد بكل قطار عربة بوفيه لتوفير إحتياجات الركاب من الأطعمة والمشروبات.