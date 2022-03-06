شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تبدأ استقبال محصول البنجر من المزارعين وإنتاج السكر المحلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت شركة الدلتا للسكر إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية فى إنتاج السكر المحلى من بنجر السكر فى الموسم الحالى، وتقوم الشركة حاليا باستلام محصول بنجر السكر من المزارعين وصرف العديد من الحوافز وآخرها علاوة إضافية بقيمة 75 جنيها عن كل طن، ويتم التسليم بجداول منظمة لمنع التكدس وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتيسير إجراءات استلام البنجر من المزارعين لإنتاج السكر المحلى وتذليل أى عقبات تواجه عمليات التوريد طوال أيام الموسم الحالي، لافتا إلى انتاج السكر المحلى من البنجر والقصب سيعزز من المخزون الاستراتيجى لسلعة السكر بما يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة فى ظل توفير كافة السلع الغذائية بكميات كبيرة .

وأجرى الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر احدى شركات وزارة التموين جولة ميدانية والمرور على خطوط الانتاج بمصانع الشركة بمحافظة كفر الشيخ للاطمئنان على انتظام العمل بالورديات" الصباحية والمسائية " بداية من استلام البنجر على الموازين مرورا بمعمل الاستقبال وأفران الجير وعنبر الغسيل وغرفة التحكم الآلى، حتى نهاية العمليات الصناعية بعنبر تعبئة السكر .

وأكد "أبو اليزيد" على استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا لكافة العاملين بالمصانع مع الاهتمام بمنظومة السلامة والصحة المهنية كذلك الاهتمام بكافة العمليات والنظم الخاصة بالحماية المدنية حيث قام بالمرور على خط سير عمليات الإطفاء و كذا طفايات الحريق و عربات الإطفاء مؤكدا على الالتزام بكافة معايير الجودة و ككل ما يتعلق بسلامة وأمان المنتج، لافتا إلى أن كفاءة التشغيل للمصنع تبلغ ما يقرب من 21 ألف طن بنجر يوميا وذلك عقب افتتاح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية منذ عامين أعمال تطوير خطوط الانتاج ورفع طاقة تشغيل المصنع من 14 ألف طن بنجر إلى 21 ألف طن بنجر يوميا وانه من المستهدف الحصول على 2.1 مليون ألف طن بنجر سكر من المزارعين فى الموسم الحالى لإنتاج ما يقرب من 290 ألف طن سكر محلى من البنجر.

و قدم " أبو اليزيد " الشكر لكل العاملين بالشركة بمناسبة بداية انتاج موسم عام 2022 وأكد على الاهتمام بحركة دوران وتشغيل المصانع على مدار 24 ساعة مع دوام استقبال البنجر من السادة المزارعين و استيعاب كافة الكميات الموردة كما أكد على تفعيل نظام الباركود فى استلام ووزن وسحب العينات وكذلك الكترونيا دون تدخل العنصر البشرى تحقيقا لمبدأ الشفافية وشدد على تسليم مستحقات المزارعين فى موعد أقصاه أسبوع من تاريخ استلام المحصول طبقا لتوجيهات الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية .

وفى إطار توجيهات وزير التموين بتطوير المصانع التابعة للوزارة والخاصة بالسلع الاستراتيجية لزيادة معدلات الإنتاج من الأمن الغذائى لهذه السلع وتقليل الاستيراد من الخارج توفيرا للعملة الصعبة قامت شركة الدلتا للسكر بتطوير وتحديث لخطوط الإنتاج ورفع كفاءة طاقة التشغيل كما تم تطوير اليات موازين البنجر وآليات المراقبة بالكاميرات وشاشات العرض مع الربط الإلكترونى والعمل بالباركود خلال استلام محصول البنجر من المزارعين لضمان الشفافية وسرعة الأداء.

كما تم تطوير وميكنة معامل الاستقبال والتحاليل لعينات البنجر الموردة، حيث يتم الحصول على العينات من البنجر المورد بنظام الباركود، ويتم إرسال البيانات إلى غرف التحكم الآلى، وكذلك غرفة التشغيل والتحكم الآلى D.C.S)) مع الضبط الآلى للتشغيل والربط الإلكترونى للبيانات الفورية بين الموازين والمعامل وعنابر التشغيل، وتحديث البرمجيات الالية لتقليل الخطأ البشرى اثناء التصنيع وضبط اى حيود بالعمليات الصناعية مع الاهتمام بالرقابة الصناعية وترشيد الطاقة أثناء التصنيع.