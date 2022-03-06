شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تحصد مراكز متقدمة فى بطولة الدارتس للجامعات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصدت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، مراكز متقدمة في بطولة الدارتس للجامعات المصرية المقامة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتحت إشراف الاتحاد المصري للجامعات برئاسة الدكتور محمد صبحي حسانين.

وأقيمت فعاليات دورة الشهيد الرفاعي رقم (49) للجامعات المصرية بمشاركة عدد (8) جامعات، بمشاركة عدد (26) طالبا وطالبة، وذلك في إطار اهتمام جامعة حلوان بالأنشطة الرياضية التي تساهم في بناء جسد سليم معافى والترويح عن الطلاب والمنافسة الشريفة واستغلال طاقات الشباب.

وحصدت جامعة حلوان المركز الثالث في مسابقات فردي الطلبة: الطالب خالد هيثم نور الدين، والمركز الثالث طالبات: الطالبة روان محمد سليم.

وجاءت مشاركة جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس الجامعة ، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف هشام رفعت أمين مساعد الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وراشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والكابتن أيمن عبد العزيز مدير إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.