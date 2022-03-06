شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. افتتاح معرض "رسم مصر 2" بكلية التربية الفنية جامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم كلية التربية الفنية جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور محمود حامد عميد الكلية، ,الدكتورة مها مزيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، معرض "رسم مصر 2" والذى يقام تحت إشراف الاستاذ الدكتور محمد حمدى والمهندس نادر الشيخ.

ويقدم معرض رسم مصر مجموعة من اللوحات والأفلام الوثائقية التى توثق للأماكن التاريخية والأثرية فى مصر عبر الزيارات الأسبوعية لفنانى رسم مصر والذين يقومون برسم وتصوير هذه الاماكن وتوثيق التاريخ الموازى لها وهو التاريخ الذى يهتم بالناس البسيطة والأمثال والأغانى الشعبية.

وفى إطار التعاون بين كلية التربية الفنية جامعة حلوان وكلية التربية الموسيقية تقدم فرقة التخت الشرقى بكلية التربية الموسيقية عرضا حيا لموسيقى التراث موازيا لمعرض لوحات رسم مصر أثناء حفل الافتتاح.

ويضم المعرض 100 لوحة لسبعين فنانا من فنانى مشروع رسم مصر وهو مبادرة مجتمعية.

يفتتح المعرض فى تمام الساعة الثانية عشر اليوم الاحد الموافق 6 مارس 2022 بقاعة الشهيد أحمد بسيونى بكلية التربية الفنية ويستمر المعرض حتى يوم الخميس الموافق 12 /3 /2022.