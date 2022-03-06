شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تغلق غدا باب التقدم للعام الدراسى المقبل بالمدارس الرسمية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلق غدا مؤسسة المدارس الرسمية الدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، باب التقدم للعام الدراسي المقبل لمرحلة رياض الأطفال المستوى الأول FS1.

وكانت مؤسسة المدارس الرسمية الدولية، قررت مد فترة التقديمات والتسجيل الإلكترونى أسبوع لينتهى يوم الاثنين الموافق 7 مارس الجارى.

وشملت فرص التقدم للعام الدراسى المقبل المدارس الدولية الحكومية في فروع فروع "العبور والشروق وبورسعيد 1 و2 وطنطا والمنصورة وفرع الإسكندرية ودمياط وزهراء مدينة نصر ومصطفى النحاس والسادس من أكتوبر 1و2 و3 وفرع العاشر من رمضان وكفر الشيخ".

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أطلقت تجربة المدارس الرسمية الدولية الحكومية عام 2014، حيث بدأ التجربة بمدرستين دوليتين، ثم وصلت حاليا إلى 19 مدرسة، نقدم فى التقرير التالى خريطة توزيع المدارس وشروط التقدم للعام الدراسى المقبل ومميزاتها.

وتشرف على المدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بقيادة الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير ومؤسسة المدارس الرسمية.