شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: استمرار قبول طلبات المتقدمين على 55 وظيفة بالوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد بإجراء المقابلات، لليوم الرابع على التوالى، للمتقدمين على 55 وظيفة مسؤول تأمين ومسؤول تأمين أول بشركة مصر لتأمينات الحياة، من مركزي الخارجة وباريس.

وقال أحمد طليب مدير المديرية، إن المقابلات ما زالت مستمرة للمتقدمين على نفس الوظائف في مركزي بلاط والداخلة والفرافرة، مشيرا إلى أن هذه المقابلات تأتي في إطار توجيهات وزير القوي العاملة محمد سعفان بتوفير وظائف لائقة للشباب توفر لهم حياة كريمة وتسهم في اكسابهم العديد من الخبرات.

وأشار إلى أن المديرية وفرت هذه الفرص للشباب من الجنسين برواتب تصل إلى 5000 جنيه، فضلا عن توفير تأمين اجتماعي وطبي بمستشفيات خاصة وحكومية، وحوافز انتاج.

وأضاف مدير المديرية أن لجنة الاختبار والتقييم تتكون من ممثلي مديرية القوى العاملة، وأعضاء اللجنة من شركة مصر لتأمينات الحياة ، تحت رعاية اللواء محمد سالمان الزمالوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ .