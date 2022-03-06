شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تعيين 33 شابا.. وتسليم تعويض وثيقة التأمين التكافلى لعامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أناب وزير القوى العاملة محمد سعفان ، مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد بتسليم تعويض وثيقة التأمين التكافلي عن حالة العجز الجزئي لعامل من العمالة غير المنتظمة أصيب في أثناء عمله بشركة خاصة للخدمات بالمحافظة ، فضلاً عن سرعة تسليم العامل طرف صناعي (تعويضي) فى إطار الرعاية الإجتماعية والصحية التي تقدمها الوزارة ومديرياتها لتلك الفئة ضمن مبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظات .

وقال الوزير: إن الفكرة الرئيسية التي بلورت حولها الوزارة وثيقة التأمين التكافلية لفئات العمالة غير المنتظمة والصيادين، هي حماية هؤلاء من المخاطر التي يواجهونها في محيط عملهم يومياً ، بمختلف القطاعات، وتوفير الأمان لأسرهم في حالات الإصابة أو العجز أو الوفاة، وصولا للرعاية الكاملة لتلك الفئات من مختلف الجوانب تحت مظلة الحماية التأمينية للدولة. ومن جانبه أوضح السيد السنجابي مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد ، أنه بناء على توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان تم تسليم العامل محسب محمد عبد الغنى محسب من العمالة غير المنتظمة بالشركة ، تعويض وثيقة التأمين التكافلي وطرف صناعي ، والذي تعرض لحادث أثناء تأدية عمله أدي إلى بتر فى الذراع الأيمن ، وعلى الفور قامت المديرية باتخاذ الإجراءات القانونية وعرضه على اللجنة الاستشارية بالمديرية والوزارة والتي وافقت على توفير الرعاية الصحية والعلاج اللازم له . وأكد مدير المديرية الدور الذى تقوم به الوزارة والمديريات لتوفير الرعاية الإجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة في مختلف القطاعات ، والذي يأتي ضمن إطار خطة شاملة للوزارة لتوفير مظلة حماية اجتماعية وصحية وتأمينية لتلك الفئة من كافة المخاطر، وتوفير الحماية اللازمة لأسرهم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة كفر الشيخ بتعيين 33 شابا، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 754 شاباً.

وقال الوزير : إن المديرية قامت باستخراج 780 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة ، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية ، وذلك بصرف منح للرعاية الصحية لـ 15 عامل بمبلغ 41 ألف جنيه .

تلقى الوزير تقريراً بذلك من علاء الدين ناصف وكيل الوزارة مدير المديرية ، أوضح فيه أن المديرية خلال شهر فبراير الماضي، قامت في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 267 منشأة ، وتم تحرير إنذار لـ 149 منهم لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة ، كما تم إعادة التفتيش على 149 منشأة انتهت بتحرير 42 محضر سلامة وصحة مهنية ، وحضور 18 لجنة تراخيص ومنح 16 رخصة .

وأوضح أنه في مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش علي 514 منشأة تفتيش دوري وحملات ، أسفر عن 45 محضراً للمنشآت المخالفة .