شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على استعدادات وزارة الزراعة لضبط أسعار اللحوم خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى لاستقبال شهر رمضان وعيدى الفطر والأضحى، حيث حددت اللجنة المختصة بتحديد كميات اللحوم المبردة والمجمدة والمصنعات طبقاً لاحتياجات السوق المحلي.

وفى التقرير التالي نرصد أهم التفاصيل حول جهود الوزارة لضبط واستقرار أسعار اللحوم الحمراء.

1- وافقت اللجنة على استيراد أكثر من 331 ألف رأس ماشية منها 276 ألف رأس من عجول الأبقار الحية بغرض التربية وحوالي 55 الف رأس للذبيح الفوري .

2- تم اتخاذ كافة الإجراءات مبكرا في شهر نوفمبر الماضي وذلك تحسبا لظروف الشحن الدولى .

3- ورد فعلياً للبلاد حتى الآن حوالي 50 ألف طن من اللحوم المبردة والمجمدة و111 ألف رأس عجول للذبيح الفوري و116 ألف رأس للتربية.

4- الهدف من الاستيراد هو سد العجز المتوقع في الاستهلاك والطلب المتزايد على اللحوم خلال شهر رمضان الكريم والعيدين .

5-أصدرت الهيئة العامة للخدمات البيطرية الموافقات الاستيرادية الخاصة باللحوم المبردة والمجمدة.