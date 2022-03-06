القوى العاملة: استمرار قبول طلبات المتقدمين على الوظائف بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد استمرار إجراء المقابلات لليوم الرابع على التوالي، للمتقدمين على 55 وظيفة مسؤول تأمين ومسؤول تأمين أول بشركة مصر لتأمينات الحياة، من مركزي الخارجة وباريس.

وبحسب بيان وزارة القوى العاملة، اليوم الأحد، قال أحمد طليب، مدير المديرية، إن المقابلات مازالت مستمرة للمتقدمين على نفس الوظائف في مركزي بلاط والداخلة والفرافرة، مشيرا إلى أن هذه المقابلات تأتي في إطار توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان بتوفير وظائف لائقة للشباب توفر لهم حياة كريمة وتسهم في إكسابهم العديد من الخبرات.

وأشار طليب إلى أن المديرية وفرت هذه الفرص للشباب من الجنسين برواتب تصل إلى 5000 جنيه، فضلا عن توفير تأمين اجتماعي وطبي بمستشفيات خاصة وحكومية وحوافز إنتاج.

وأضاف مدير المديرية أن لجنة الاختبار والتقييم تتكون من ممثلي مديرية القوى العاملة، وأعضاء اللجنة من شركة مصر لتأمينات الحياة، تحت رعاية اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ.