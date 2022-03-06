حتحوت وحسام الحداد.. إعلاميون أحيلوا للتحقيق قبل شريف عامر ومبروك عطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

أصدرت نقابة الإعلاميين خلال الفترة الأخيرة قرارات بإحالة عدد من الإعلاميين للتحقيق بسبب ارتكابهم مخالفات مهنية، وصفت بعضها بـ"الجسيمة".

ويستعرض الخليج 365 في هذا التقرير أبرز القرارات الصادرة من النقابة بالتحقيق مع إعلاميين على النحو التالي:

شريف عامر ومبروك عطية

أصدرت نقابة الإعلاميين برئاسة طارق سعده نقيب الإعلاميين قرارا باستدعاء شريف عامر مقدم البرامج بقناة Mbc مصر، وذلك لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني واستمراره في ارتكاب المخالفات المهنية، إما بالاتفاق مع ضيوفه أو السماح لهم بالكذب والتضليل والإهانة للشعب المصري، وذلك كما حدث مع الدكتور مبروك عطية الذي نطق بما لا يعي بالمخالفة للحقيقة والواقع - بحسب ما ذكرت النقابة.

وحذرت النقابة إدارة "mbc مصر" من كثرة الأخطاء واللامهنية التي تمارس على شاشتها.

حسام حداد

في 24 فبراير الماضي، أصدر نقيب الإعلاميين طارق سعده القرار رقم (8) باستمرار منع ظهور حسام حداد مقدم برنامج (صباح الخير يامصر) على شاشة القناة الأولى التليفزيون المصرى، حيث مثل للتحقيق فى مقر النقابة وأقر بما هو منسوب إليه من مخالفات وعليه فقد تم استمرار منعه من الظهور عن ممارسة النشاط الإعلامى على أى وسيلة إعلامية داخل جمهورية مصر العربية.

وأوضحت النقابة أن حداد خالف ميثاق الشرف الإعلامي باب المبادئ العامة فقرة (4) والتى تنص على تأكيد دور الإعلامى فى حماية الوحده الوطنية والتماسك القومي.

هاني حتحوت

في 24 فبراير، أصدر نقيب الإعلاميين طارق سعده القرار رقم (7) بإيقاف هاني حتحوت مقدم برنامج ( الماتش ) على قناة ( صدى البلد ) عن ممارسة النشاط الإعلامى على أى وسيلة إعلامية داخل جمهورية مصر العربية لمدة أسبوعين تبدأ الجمعة 25/2/2022 وتنتهى السبت 12/3/2022، وذلك بعد أن امتثل للتحقيق فى مقر النقابة وإقراره بما هو منسوب إليه من مخالفته لميثاق الشرف الإعلامى فى باب الواجبات الفقرة ( 5 ) والتى تنص على إحترام آداب الحوار الإعلامى وتجنب الدخول فى ملاسنات وخلافات شخصية.

كما خالف مدونة السلوك المهنى البند ( التاسع ) والذى ينص على الإلتزام بعدم الدخول فى ملاسنات أو مشاحنات إعلامية وبعدم استخدام مساحات النشر أو أوقات العرض فى طرح خلافات شخصية أو معارك أو مصالح خاصة.

فريق برنامج"الحياة أحلى"

في 9 فبراير الماضي، أصدر النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ القرار رقم (٤) لسنة ٢٠٢٢ بمنع فريق عمل برنامج ( الحياة أحلي ) المذاع علي قناة " الحدث اليوم" من مخرجين ومعدين ومقدمي البرنامج من ممارسة النشاط الاعلامي للكذب والتضليل ونشر أخبار كاذبة.

هذا بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد هؤلاء الأشخاص واتخاذ الاجراءات الجنائية أيضا ضد قناة " الحدث اليوم" لسماحها لغير المرخص لهم بممارسة النشاط الإعلامي وفقا لنص المادتين(٨٨،٨٩)من قانون نقابة الاعلاميين ٩٣ لسنة٢٠١٦.

كما قررت النقابة مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد قناة " الحدث اليوم" وكافة الوسائل الإعلامية التي تسمح لغير المرخص لهم بممارسة النشاط الإعلامي وفقا لقانونه ١٨٠ لسنة ٢٠١٨.