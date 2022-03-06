ألف مقدم وسداد على 30 سنة.. خطوات تخصيص شقق الموظفين بالعاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تستعد الحكومة للانتقال الكامل إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة القريبة المقبلة، كما هو مخطط، الأمر الذي ترتب عليه الإسراع في تنفيذ سكن للموظفين الذين سيتم نقلهم إلى وزارات الحي الحكومي؛ لتيسير عملية الانتقال الكامل لمن يرغب من الموظفين، حيث يستعد صندوق الإسكان الاجتماعي في طرح تخصيص الوحدات خلال الأيام القليلة المقبلة.

الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية سيتم توفير لهم شقق سكنية ضمن مشروع سكن مصر بمدينة بدر، وهي أقرب المدن للعاصمة الإدارية.

وتم الانتهاء من تنفيذ 13 ألف وحدة سكنية بمدينة بدر، سيتم تخصيصها للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة الراغبين فى الحصول على وحدات سكنية، وهذه الوحدات جاهزة للتسليم، هذا بخلاف 20 ألف وحدة آخرى يتم تنفيذهم في مدينة بدر، وفقا للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان.

التمويل العقاري لشقق موظفي العاصمة الإدارية:

- طرح الشقق سيتم وفقا لشروط مبادرة البنك المركزي الصادرة في 13 يوليو 2021 بسعر عائد 3% تحسب على أساس متناقص لمدة تصل إلى 30 عاما أو مبادرة البنك المركزي الصادرة بتاريخ 19 ديسمبر 2019، والمعدلة بتاريخ 19 مارس 2020 بسعر عائد 8% تحسب على أساس متناقص لمدة تصل إلى ٢٥ عاما.

ويمكنك معرفة شروط مبادرة التمويل العقاري والفرق بين مبادرة الـ3% ومبادرة الـ8% من هنا

- في حالة عدم انطباق الشروط يمكن السداد بنظام التقسيط المباشر لمدة 7 سنوات لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

خطوات حجز شقق موظفي العاصمة الإدارية:

- سيتم إتاحة كراسات الشروط على الموقع الإلكتروني للصندوق اعتبارا من 16 مارس 2022.

- سداد مقدم جدية الحجز بواقع 35 ألف جنيه للوحدة السكنية اعتباراً من التاريخ ذاته ولمدة شهر.

- مراجعة سبق الاستفادة وصحة المستندات المقدمة بعد إغلاق باب الحجز.

- طبقا للشروط، سيتم تحويل ملفات العملاء المقبولين إلى جهات التمويل الممولة للدراسة الائتمانية واستكمال مقدم الحجز إلى 15% من ثمن الوحدة.

- سيتم التنسيق مع جهات التمويل بشأن مراعاة قيمة بدل السكن عند احتساب قيمة القسط للدخل الشهري، كما سيتم التنسيق مع جهات التمويل لضرورة عمل وثيقة تأمين على الحياة وضد العجز الكلي والجزئي طوال فترة التمويل.

إجراءات التخصيص:

- التعاقد على تلك الوحدات وفقا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة ٢٠١٨.

- سيتم النص في العقود على شرط شغل الوحدة السكنية على نحو دائم ومنتظم لمدة 7 سنوات.

- منح مهلة سنة من تاريخ الاستلام لإتمام الانتقال والشغل بشكل دائم.

- منع إصدار أي توكيلات بالبيع أو الإدارة لغير جهات التمويل.

- حظر التصرف في الوحدة السكنية لمدة 7 سنوات.

شقق العاصمة الإدارية:

- من المقرر أن يتم التعاقد مع الموظفين من درجة مدير عام فأعلى، من الراغبين في حجز وحدات سكنية ضمن مشروع R3 بالحي السكني بالعاصمة الإدارية من خلال الشركة المسئولة وليس من خلال الصندوق.

- وتم استطلاع آراء الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أبدى بعضهم رغبته في الحصول على وحدات سكنية، فيما أبدى البعض الآخر رغبته في الحصول على البدل النقدي للانتقال.

لمشاهدة شقق موظفي العاصمة الإدارية: