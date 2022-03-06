"غاز السخان السبب".. النيابة تحقق في وفاة زوجين بالعجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالعجوزة، التحقيق في واقعة العثور على جثة سائق وزوجته متوفين داخل شقتهما بمنطقة أرض اللواء. وطلبت النيابة العامة، سرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها.

وكشفت التحقيقات أن تسرب غاز من السخان وراء وفاة الزوجين اختناقاً بالغاز ولا يوجد شبهة جنائية في الواقعة.

كانت البداية بتلقي الرائد حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثتي زوجين داخل شقتهما الكائنة بمنطقة أرض اللواء بدائرة القسم.

علي الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد أحمد فاروق معاون أول مباحث قسم شرطة العجوزة وبالفحص تبين العثور على جثة "مجدي ح ح أ" 32 سنة، سائق باحدي شركات المقاولات، مسجي علي ظهره بأرضية غرفة النوم، وزوجته "رشا غ ح أ" 22 سنة، ربة منزل، مسجأة علي ظهرها أعلي سرير ذات الغرفة.

وبسؤال شقيق ووالد الزوجة أفادوا بقيامهم بالاتصال أكتر من مرة علي الزوجين وعدم تجاوبهما، وبالحضور وكسر الباب واشتما رائحة غاز وجدوهما متوفيان داخل دورة المياة فقاما بنقلهما إلي الغرفة وأفادوا بوفاتهما بسبب تسرب غاز السخان، ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة، وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدائي وجري نقل الجثامين إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.