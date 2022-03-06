مالكة كوافير تطلب خلع زوجها : "مش عاوز يلبس بابيون يوم تكريمي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

أقامت "ملك. ع"، 22 سنة، صاحبة كوافير حريمي، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطلب فيها خلع زوجها مبرره طلبها "مش عاوز يلبس بدلة كلاسيك وبابيون".

قالت "ملك" في دعواها رقم 128 لسنة 2021، إنها تزوجت منذ 7 أشهر فقط من "م. م"، 30 سنة، موظف بشركة استيراد وتصدير "طول الوقت كنت بحاول أغير في شخصيته عشان يقدر يعيش وسط صحابي وأهلي لكن دون فائدة".

وأضافت الزوجة: "حاولت تغيير طريقته فى اختيار ملابسه لكنه رفض فتركته يفعل ما يريد.. لكن وقت تكريمي وسط أصحابنا وأهلنا حاولت اقنعه يلبس كلاسيك لكنه رفض وصمم على ارتداء ملابس كاجوال".

وتابعت: "نسق الأصدقاء حفلة خاصة لتقييم شغلي وتكريمي فحضرت الملابس من قبل اليوم بأسبوع، لكنه لم يقتنع بالبدلة والبابيون وصمم على اختياره الكاجوال وقتها اقترحت عليه عدم النزول والطلاق فى نفس الدقيقة".

واختتمت: "استمرت المشاكل مع زوجي من وقتها ولما يحاول مصالحتي، فرفعت دعوى خلع لا تزال منظورة حتى الآن".