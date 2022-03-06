شكرا لقرائتكم خبر عن جهود الدولة فى تنفيذ مبادرة "بر أمان" لحماية صغار الصيادين.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف المبادرة الرئاسية "بر أمان" التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، رعاية صغار الصيادين، وتستهدف المبادرة العاملين على طول مجرى نهر النيل من صيادى وملاك المراكب المنتشرين فى 16 محافظة يمر بها نهر النيل، وهى "كفر الشيخ، والقليوبية، والمنوفية، والغربية، والشرقية، والدقهلية، والإسماعيلية، والقاهرة، والجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، والأقصر، وأسوان".