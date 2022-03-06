شكرا لقرائتكم خبر عن %61 من القراء يؤيدون مقترح استحداث مادة "هوية مصر" للتعليم ما قبل الجامعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” تحت عنوان "هل تؤيد المقترح البرلمانى باستحداث مادة "الهوية المصرية" لمراحل التعليم ما قبل الجامعى؟"، أيد آراء القراء المقترح البرلمانى باستحداث مادة "الهوية المصرية" لمراحل التعليم ماقبل الجامعى.

نتيجة الاستطلاع وأيد 61% من القراء المقترح البرلمانى باستحداث مادة "الهوية المصرية" لمراحل التعليم ماقبل الجامعى، بينما رفض 39% من القراء موضوع الاستطلاع.