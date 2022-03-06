شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. "البحوث الإسلامية" يعقد الاختبار الشفهى لبعثة شهر رمضان إلى دول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الاختبار الشفهى للوعاظ من المتقدمين لمسابقة الابتعاث لشهر رمضان المبارك للعام الجارى 1443هـ/2022م ممن استوفوا الشروط المقررة، غدا الإثنين فى تمام الساعة العاشرة صباحًا، بمقر كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالدراسة.

وقال الدكتور نظير عيّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن المسابقة تأتى ضمن خطة الأزهر الشريف لأداء دوره على المستوى العالمى خاصة فى شهر رمضان باعتباره أحد أهم المواسم الدينية التى يحتاج فيها الناس إلى التقرب من الله من خلال إقامة شعائره، وهو وما يؤكد أهمية رسالة هذه المؤسسة العريقة ودورها على مرّ التاريخ، حيث يستقبل الأزهر كل عام الكثير من الطلبات الواردة من مختلف دول العالم للاستفادة من دعاة الأزهر الشريف في مثل هذه المواسم الدينية.

وأضاف عياد، أن اختبارات المبعوثين تعتمد على معايير أكاديمية وعلمية دقيقة، حيث لا تقتصر على التحريرى فقط، وإنما يعقبها مقابلات شفوية وشخصية؛ للكشف عن سمات المتقدم وشخصيته، والتأكد من صلاحيته لتمثيل مصر وبيان منهج الأزهر الشريف فى دول العالم المختلفة.

وأوضح الأمين العام، أن مبعوثى الأزهر الشريف لهم دور مهم فى تحقيق رسالة الأزهر العالمية وهو ما يجعلهم يستشعرون مسئوليتهم الوطنية والدينية؛ لأجل بيان معالم السماحة واليسر من خلال المهام العلمية التى تُناط بهم فى المجتمعات المختلفة؛ لأن الشعوب بحاجة إلى التعرف على حقيقة الإسلام بعيدًا عن كل فهم متطرف ومخالف لصحيح هذا الدين الذين يدعوا للسلم والتعايش بين الناس جميعًا.

ولمعرفة أرقام الجلوس وأماكن اللجان يمكن للمتقدمين الدخول على موقع مجمع البحوث الإسلامية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال الرابط التالى: https://www.azhar.eg/query?fid=164.