شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام مجلس الدولة: المرأة عضو فاعل فى منظومة القضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة، إن تعيين 98 قاضية على منصات مجلس الدولة، حدث تصادف مع شهر مارس، وهو شهر المرأة، موضحا أنه منذ اتخاذ الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار بتعيين القاضيات في مجلس الدولة، التحقوا على الفور بالعمل وتم توزيعهم على هيئة مفوضي الدولة التي هي جزء من مجلس الدولة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "تم توزيعهم على الدوائر المختلفة، وتم منحهم برنامج تدريبي مكثف، يشمل آليات الاندماج والانتقال إلى وظيفة القضاء، وهم سيشاركون مشاركة جادة وفاعلة، وكل القاضيات تم توزيعهن".

وقال: "اعتلاء منصة القضاء لدينا يختلف باختلاف الدرجة الوظيفية، والأغلب منهم يكونوا ضمن تشكيل الدوائر باعتبارهن ضمن مفوضي الدولة، وهي مشاركة فاعلة وأصبحت قاسما مشتركا في العمل على منصات القضاء".