شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم ورياح مثيرة للأتربة.. والعظمى بالقاهرة 27 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى، دافئ السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، حار على شمال و جنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد : القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12 درجات، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 13 درجات، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 14 درجات، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 16 درجة، وسانت كاترين العظمى 24 درجات والصغرى 09 .