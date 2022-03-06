شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم لطلاب الدبلومات الفنية: لا دخول للامتحانات دون تسجيل الاستمارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت المديريات التعليمية والمدارس الثانوية الفنية، طلاب الصفين الثالث والخامس الفنى بجميع الشعب والتخصصات" تجارى وزراعى وفندقى وزراعى بسرعة تسجيل استمارة التقدم للامتحانات قبل انتهاء الوقت المحدد، مشددة على أنه بدون تسجيل الاستمارة لن يستطيع الطالب دخول الامتحانات، حيث تشمل الاستمارة الإلكترونية والكرتونية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أرسلت خطابا للمديريات كشفت فيه أن نسب تسجيل الطلاب على رابط تسجيل استمارات بيانات الطلاب للتقدم إلى لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2022 متدنية جدا بالمقارنة بإجمالي المستهدف من كل محافظة.

ونبهت الوزارة على مدارس التعليم الفني، بالتشديد على طلاب الدبلومات الفنية 2022، بسرعة الانتهاء من تسجيل استمارات بيانات الطلاب للتقدم إلى لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2022 قبل غلق رابط تسجيل استمارات بيانات الطلاب للتقدم إلى لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2022 على موقع وزارة التربية والتعليم ، حتى يتسنى للجان النظام والمراقبة بالتعليم الفني أعمال شئونها في هذا الصدد.