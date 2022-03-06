شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: مشروع الربط مع السعودية فى مرحلة مراجعة التصميمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن مشروع الربط بين مصر و السعودية يعتبر حاليا في مرحلة مراجعة التصميمات الخاصة بالخطوط الهوائية والكابلات البحرية، موكدة أن المشروع يحظى باهتمام بالغ من قبل البلدين.

وأوضحت مشالى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الجدول الزمني لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يتضمن تشغيل المرحلة الأولى من المشروع فى أكتوبر 2024 بقدرة 1500 ميجا وات، مشيرا إلى أن باقى القدرات ستدخل تباعا إلى أن تصل الى 3 آلاف ميجا وات لتبادل 3 آلاف ميجا فقط مع الجانب السعودي.

وأضافت مشالى، أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية حاليا في مرحلة التصميم النهائي للخطوط والكابلات الخاصة بخط الربط، موضحا أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء والجانب السعودي ملتزمين بالجدول الزمني للمشروع لتشغيله فى المحدد له.

وقالت مشالى، إن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يتيح تبادل 3 آلاف ميجاوات بين البلدين فى وقت الذروة الذى يختلف بين البلدين بفارق 6 ساعات تقريبا، لافتة إلى أنه تم البدء فى تنفيذ المشروع منذ توقيع العقود فى أكتوبر الماضي ، والذى يستغرق إنشاء المرحلة الأولى 36 شهرا من تاريخ توقيع العقود بتكلفة استثمارية تصل إلى 8 مليار جنيه الخاصة بالجانب المصرى.