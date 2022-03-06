شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة لناسا: 5 مدن أمريكية مهددة بالغرق.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع دراسة صادرة عن وكالة ناسا، والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، حدوث زيادة كبيرة في تواتر الفيضانات الساحلية عبر الولايات المتحدة الأمريكة، ويترتب عليها ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار 25-30 سم إضافي في المتوسط بحلول سنة 2050، مع توقعات بارتفاع المياه بمقدار (45 سم)، في أجزاء من لويزيانا وتكساس.

وأكدت الدراسة، أن المستوى الذى سيرتفع بها مستوى سطح البحر والمحيطات في الثلاثين سنة المقبلة تساوي الارتفاع الإجمالي الذي وقع في المائة عام الماضية.

وأكدت الدراسة، أن هناك خمس مدن مثل ميامي بيتش، فلوريدا، أنابوليس، ونورفولك، تتعرض للفيضانات سنويًا أثناء موجات المد المرتفعة، وستزداد قوتها بمعدل 10 أضعاف بحلول منتصف القرن، مما يتسبب في أضرار بالغة للبشر والممتلكات والبنية التحتية، وإن الساحل الغربي لخليج المكسيك هو الأكثر تضررا، لأنه سيواجه أعلى ارتفاع في مستوى سطح البحر يقدر من 16 إلى 18 بوصة أي ب(0.4 إلى 0.45 متر) بحلول عام 2050.

جدير بالذكر، أن العديد من الدراسات السابقة ركزت على تنبؤات مستوى سطح البحر بحلول عام 2100، لكن العلماء يأملون أن تساعد هذه البيانات في الدراسة، على التركيز على التنبؤات بحلول عام 2050، وأن فريق دولي من علماء الأمم المتحدة قالوا العام الماضي أن متوسط مستوى سطح البحر العالمي ارتفع بشكل أسرع منذ عام 1900 مقارنة بأي قرن سابق في آخر 3000 عام.