شكرا لقرائتكم خبر عن ترك 15 سنتيمترا خلف الثلاجة يوفر فى فاتورة الكهرباء..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اليوم ، ضرورة ترك مسافات كافية تتراوح بين 10 - 15 سم خلف الثلاجة وترك مسافة لا تقل عن 5 سم عن اليمين واليسار وذلك لزيادة مجال التهوية لأنابيب التبريد والضاغط.

وأوضح الجهاز، أن ترك هذه المسافات يساهم في تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية، وبالتالى خفض قيمة الفاتورة، ومن خلال الخطوات البسيطة لتخفيض استهلاك الكهرباء بالثلاجة وهي كالآتي:

1- احرص على شراء الثلاجة الأعلى كفاءة والأقل استهلاكا للكهرباء.

2-اترك مسافة خلف الثلاجات من 10-15 سم لزيادة مجال التهوية.

3-الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام.

4-تجنب وضع الثلاجة في الأماكن المعرضة لضوء الشمس أو بالقرب من الفرن.

5-عدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة وتركة حتي يبرد.

6-ضبط درجة الحرارة «الثرموستات» على (2 إلى 4) درجات مئوية للثلاجة، وحوالي (18 إلى – 20) درجة مئوية للفريزر يحافظ على المأكولات طازجة وصحية، ويقلل من استهلاك الطاقة.

7-الحرص على إزالة الثلج باستمرار.