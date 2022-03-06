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10 خطوات تساعدك فى استخراج رخصة قيادة دراجة بخارية

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القاهرة - سامية سيد - تستلزم استخراج رخصة قيادة خاصة للدراجة البخارية، مجموعة من الإجراءات التى يجب أن يتبعها جميع سائقى تلك المركبات، لكى يتم استخراج رخصة، ومنها :

 

- تقديم طلب استخراج للرخصة على نموذج

 

- إجراء اختبار شفوى فى قواعد المرور وآدابه وإجراء اختبار عملى على القيادة

 

 - إصدار الرخصة لمقدم الطلب

 

 - المعايير المؤهلة للحصول على الرخصة

 

- إقامة مقدم الطلب فى دائرة التقديم أو وحدة المرور

 

- الحد الأدنى للسن 18 سنة

 

-إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب

 

-صورة بطاقة الرقم القومى سارية أو الإطلاع على الأصل

 

 -إثبات اللياقة الطبية بموجب شهادة طبية صادرة من طبيب باطنة ونظر

 

-تجهيز 4 صور شمسية

 

-المؤهل الدراسى + صورة منه فى حالة عدم إثبات المؤهل ببطاقة الرقم القومى

 

-نموذج الاختبار الشفوى

 

 -نموذج الاختبار العملى

 

-تقديم ما يفيد الاشتراك فى التأمينات

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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