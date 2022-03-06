شكرا لقرائتكم خبر عن 10 خطوات تساعدك فى استخراج رخصة قيادة دراجة بخارية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستلزم استخراج رخصة قيادة خاصة للدراجة البخارية، مجموعة من الإجراءات التى يجب أن يتبعها جميع سائقى تلك المركبات، لكى يتم استخراج رخصة، ومنها :
- تقديم طلب استخراج للرخصة على نموذج
- إجراء اختبار شفوى فى قواعد المرور وآدابه وإجراء اختبار عملى على القيادة
- إصدار الرخصة لمقدم الطلب
- المعايير المؤهلة للحصول على الرخصة
- إقامة مقدم الطلب فى دائرة التقديم أو وحدة المرور
- الحد الأدنى للسن 18 سنة
-إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب
-صورة بطاقة الرقم القومى سارية أو الإطلاع على الأصل
-إثبات اللياقة الطبية بموجب شهادة طبية صادرة من طبيب باطنة ونظر
-تجهيز 4 صور شمسية
-المؤهل الدراسى + صورة منه فى حالة عدم إثبات المؤهل ببطاقة الرقم القومى
-نموذج الاختبار الشفوى
-نموذج الاختبار العملى
-تقديم ما يفيد الاشتراك فى التأمينات