التموين: حملات مكثفة على الأسواق وتطبيق عقوبات رادعة على من يرفع الأسعار

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القاهرة - سامية سيد - قال عمرو السمدوني سكرتير سكرتير شعبة النقل واللوجستيات بالغرفة التجارية ، إن الشحن البحرى يشهد حالة من الارتباك الشديد بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة بعد وقف عدد كبير من الخطوط البحرية إلى كلا البلدين.

وأضاف "السمدونى" خلال لقاء له عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة "cbc"، أن الحرب سيكون لها تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمى، وتابع:"توقعتنا بارتفاع تكاليف الشحن البحرى لمستويات كبرى وغير مسبوقة"، مشيراً إلى أن رفع أسعار النفط سينعكس على زيادة أسعار الشحن بسبب وقود السفن.

ولفت السمدونى"، إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى زيادة خامات اليورانيوم والحديد والفحم بالإضافة إلى الزيوت والقمح وهو ما يستدعى البحث عن أسواق بديلة.

من جانبه قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين،خلال اتصال آخر، إن مصر قامت بتأمين مخزون استراتيجى من السلع الاستراتيجية، موضحاً أنه سيتم تنظيم حملات مكثفة على الأسواق المصرية لتطبيق عقوبات رادعة على من يقوم برفع الأسعار.

وأشار "خليل"، إلى أن الدولة ضخت 50 مليار جنيه خلال الفترة الماضية للتوسع في المناطق اللوجستية ساعد في خالق مخزون استراتيجى، وتابع:" لدينا توافر في كافة السلع الغذائية بمصر واكتفاء ذاتى في بعض منها وجاهزون لشهر رمضان الكريم".