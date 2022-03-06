شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مشروع القطار الكهربائى السلام ـ العاصمة الإدارية وموعد تشغيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” كل ما يريد معرفته عن مشروع القطار الكهربائى السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر الممتد بطول 103 كم وموعد انتهاء تنفيذه وتشغيله وقطاراته ومواصفاتها وما وصل منها حتى الآن وموعد تشغيله خلال التقرير التالى:

1 انتهى تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمرحلة الأولى من المشروع بطول 70كم.

2- جارى إنهاء أعمال التشطيبات بالمحطات واستكمال تركيب نظم الإشارات والاتصالات والاختبارات بالمرحلة الأولى من المشروع.

3- مخطط افتتاح وإتاحة للجمهور المرحلتين الأولى والثانية من المشروع قبل يونيو المقبل.

4- وصل حتى الآن من القطارات التى ستعمل بالمشروع بعد تنفيذه 12 قطارا من إجمالي 22 قطارا متعاقد عليها لصالح هذا الخط.

5- القطارات الواردة مكيفة تم تصنيعها في الصين.

6- تتميز بوجود ممر ممتد داخل عرباتها يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية.

7- تم تزويدها بكاميرات تليفزيونية بكابينة القطار للمراقبة المركزية للسكة.

8- يوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدامها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة أو يمكن استخدامها تجارياً في بث الاعلانات التجارية مدفوعة الأجر.

9- يوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار.

10- تم تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي حاسة.

11- شركة فرنسية ستتولى إدارة وتشغيل المشروع بعد افتتاحه.