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تفاصيل مشروع القطار الكهربائى السلام ـ العاصمة الإدارية وموعد تشغيله

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القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” كل ما يريد معرفته عن مشروع القطار الكهربائى السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر الممتد بطول 103 كم وموعد انتهاء تنفيذه وتشغيله وقطاراته ومواصفاتها وما وصل منها حتى الآن وموعد تشغيله خلال التقرير التالى:

 

1 انتهى تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمرحلة الأولى من المشروع بطول 70كم.

 

2- جارى إنهاء أعمال التشطيبات بالمحطات واستكمال تركيب نظم الإشارات والاتصالات والاختبارات بالمرحلة الأولى من المشروع.

 

3- مخطط افتتاح وإتاحة للجمهور المرحلتين الأولى والثانية من المشروع قبل يونيو المقبل.

 

4-  وصل حتى الآن من القطارات التى ستعمل بالمشروع بعد تنفيذه 12 قطارا من إجمالي 22 قطارا متعاقد عليها لصالح هذا الخط.

 

5- القطارات الواردة مكيفة تم تصنيعها في الصين.

 

6- تتميز بوجود ممر ممتد داخل عرباتها يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية.

 

7- تم تزويدها بكاميرات تليفزيونية بكابينة القطار للمراقبة المركزية للسكة.

 

8- يوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدامها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة أو يمكن استخدامها تجارياً في بث الاعلانات التجارية مدفوعة الأجر.

 

9- يوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار.

 

10- تم تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي حاسة.

 

11- شركة فرنسية ستتولى إدارة وتشغيل المشروع بعد افتتاحه. 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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