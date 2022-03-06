شكرا لقرائتكم خبر عن اقترانات بديعة والقمر بدر.. بالتواريخ دليلك لأهم الظواهر الفلكية بسماء مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكون هواة الفلك على موعد خلال شهر مارس مع عدد من الظواهر الفلكية التى ستزين سماء مصر، وبعضها يمكن مشاهدته بالعين المجردة.

وفيما يلى ننشر تفاصيل أهم الظواهر الفلكية حتى نهاية مارس الجارى كما يلى:

- 4 مارس:

- اقتران عطارد وزحل حيث يكون الكوكبان متقاربان في السماء.

- 13 مارس:

- اقتران القمر مع النجم بولوكس، حيث يقترن القمر (تربيع أول) مع النجم بولوكس (بيتا برج الجوزاء/ التوأم) في هذا اليوم حيث نراهما متجاوران في السماء عند دخول الليل وحتى غروبهما صباح اليوم التالي .

- 14 مارس:

- اقتران القمر مع خلية النحل ، حيث يقترن القمر مع الحشد النجمي خلية النحل في برج السرطان ، حيث نراهما متجاوران في السماء عند دخول الليل وحتى غروبهما صباح اليوم التالي.

- 16 مارس:

- اقتران الزهرة والمريخ ، حيث يكون كوكب الزهرة قريبا من كوكب المريخ فجرا طوال شهر مارس إلا ان اقترانهما (اقصر مسافة بينهما) يكون في ذلك اليوم منذ شروقهما في الرابعة إلا عشرة دقائق فجرا وحتى اختفائهما من شدة الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس .

- 18 مارس:

- اكتمال القمر (بدر مارس) ، حيث يبدو لنا القمر بدرا في الفترة من 16 إلى 19 مارس حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة قرص القمر بالكامل، أما ذروة البدر فستكون في 18 مارس، حيث يكتمل قرص القمر تماما ويبلغ لمعانه 99.6 % .. ويُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر الدودي حيث تعود ديدان الأرض للظهور في مجددا في مثل هذا الوقت من العام.

- 20 مارس:

- الاعتدال الربيعي، حيث تشرق الشمس في هذا اليوم من نقطة الشرق تماما وتغرب في نقطة الغرب تماما حيث تتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء فتتساوي كمية الإشعاع الشمسي على نصفي الكرة الأرضية والذي ينتج عنه تساوي عدد ساعات الليل والنهار، حيث يبلغ كل منها 112 ساعة تقريبا .. وتكون الشمس فوق رأسك تماما وقت الظهيرة اذا كنت من سكان خط الاستواء حيث لا يكون لك ظلا على الأرض هناك ..

- 20 مارس:

- استطالة الزهرة، حيث يبلغ كوكب الزهرة أقصى استطالة له من الشمس في هذا اليوم بنحو 46.6 درجة ، وهو يترائى في السماء الشرقية ككوكب الصبح قبل شروق الشمس حيث يشرق في الرابعة إلا الثلث فجرا تقريبا ، وهو أفضل وقت لمشاهدة وتصوير كوكب الزهرة فجرا وحتى اختفائه في زخم الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

- 28 مارس:

- اقتران رباعي للقمر والزهرة والمريخ وزحل، حيث يقترن هلال القمر مع الكواكب الثلاثة الزهرة والمريخ وزحل في مشهد رائع فجر هذا اليوم إلى أن يختفوا جميعا في زخم الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس .

- 29 مارس:

- اقتران الزهرة وزحل، حيث يقترن كوكب الزهرة مع كوكب زحل في ذلك اليوم منذ شروقهما في الرابعة إلا الربع تقريبا وحتى اختفائهما في زخم الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.