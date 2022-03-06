شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: أسعار بيع الطاقة لشحن السيارات لا يمكن العمل بها قبل إعلان القواعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الإعلان رسميا عن أسعار بيع الطاقة لشحن السيارات الكهربائية ونشرها بالجريدة الرسمية لا يعنى البدء فى تطبيقها وتحصيلها من المواطنين، موكدا أنه يجب الإعلان عن القواعد المنظمة لإنشاء محطات شحن من قبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة ل" الخليج 365" ، أن تحديد القواعد الخاصة ببيع الكهرباء لمحطات شحن السيارات الكهربائية وأسعارها من اختصاص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، موضحا أن أسعار بيع الكهرباء للسيارات الكهربائية ستكون على الجهد المتوسط والمنخفض.

وأوضح المصدر، أن دور وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يقتصر على تلبية احتياجات محطات شحن السيارات الكهربائية، لافتا إلى أن الشبكة القومية للكهرباء يوجد بها احتياطى يومى يصل إلى 15 ألف ميجا وات يمكن الاستفادة بجزء كبير من هذا الاحتياطي فى شحن السيارات الكهربائية.

وتابع المصدر أن أسعار بيع الكهرباء لمحطات شحن السيارات الكهربائية التى سيتم شحنها من داخل المنازل ستكون مثل اسعار شرائح القطاع المنزلى، لافتا إلى أن وزارة الكهرباء قطاع غير هادف للربح فى كافة قطاعته.