شكرا لقرائتكم خبر عن خد بالك.. عدم ذكر الثمن فى عقد البيع يؤدى إلى بطلانه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البيع، وفقا للقانون المدنى، هو عبارة عن اتفاق يتم بين طرفين أحدهما البائع والآخر المشترى يتم فيه الاتفاق على أن الطرف الأول قد قام ببيع عقار معين سواء شقة أو أرض ومنزل أو غيره للمشترى مقابل مبلغ مالى معين، وبيتم الاتفاق على بنود أخرى سنقوم بتوضيحها.

ويتكون عقد البيع من عدة بنود منها ما هو أساسى ينبغي ذكره ومنها ما هو تكميلي بيتم الاتفاق عليه بين طرفى العقد، والثمن في عقد البيع ركناً أساسياً من أركانه وعدم الاتفاق عليه صراحة أو ضمناً بين المتعاقدين أو قابليته للتحديد أثره بطلان العقد.

لذا وجب على المتعاقدين تحديد ثمن المبيع في عقد البيع، حيث إن مفاد نصوص المواد ٤١٨ ، ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدنى أنه إذا لم يتفق المتعاقدان صراحة ولا ضمناً على تحديد الثمن أو على جعله قابلاً للتحديد ببيان الأسس التى يُحدد بمقتضاها، فإن البيع يكون باطلاً لفقده ركناً أساسياً من أركانه.