شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: البنزين المصرى مطابق للمواصفات العالمية وخال من المنجنيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فند المهندس محود ناجي معاون وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون النقل والتوزيع ما تردد بشأن جودة البنزين المصرى، قائلاً: "البنزين المصرى مطابق للمواصفات العالمية وخالي من المنجنيز، لأنه لا يتم استخدام البنزين عالي الأوكتين بهذه الطريقة، حيث لا يتم وضع مواد معدنية عليه، ونستثمر بملايين الدولارات لننتج بنزين بجودة عالية ولا يضر البيئة.

واصل: "داخل محطات البنزين مينفعش يحطوا أى إضافات مثل المنجنيز لأنها هترفع التكلفة عليهم.. لكن فيه إضافات بتتباع لتحسين البنزين ولو تم وضعها بكميات غير مناسبة ستؤدى لمشاكل فى السيارة.

وأضاف في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ON": أنه يتم استثمار ملايين الدولارات في إنتاج بنزين عالي الجودة صديق للبيئة ".

تابع "كل يوم يتم تموين 700 ألف سيارة بالبنزين.. ومصادر البنزين كلها واحدة.

وأوضح أنه جار تحضير رد تقني تفصيلي للرد على رابطة المصنعين الأوروبيين قائلاً: "يتم عمل اجتماعات دورية مع شركات التوزيع الخاصة بالمنتجات البترولية عبر وزير البترول شخصياً، حيث يتم رصد أية شائعات عبر السوشيال ميديا لاننا كل فترة والتانية بتطلع شائعة على البنزين أو المنتجات البترولية"