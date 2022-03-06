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التموين: السلع متوفرة وبأسعار مخفضة خلال شهر رمضان وبنسب تصل لـ 25%

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القاهرة - سامية سيد - قال عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن السلع ستكون متوفرة بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان، بنسب تصل إلى 25%، مضيفا: سيتم عمل 6 آلاف منفذ على مستوى الجمهورية لعرض السلع بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامي يوسف الحسينى على القناة الأولى المصرية: "سيكون لدينا 160 شادر و200 قافلة على القرى والنجوع، 1250 مراكز تجارية تشارك معانا فى استقبال شهر رمضان على مستوى الجمهورية، وكافة السلع متوفرة". 

 

وتابع: "نستعد لشهر رمضان منذ 3 أشهر ماضية، وضخ أكثر من 50 مليار جنيه لاستقبال شهر رمضان منذ 3 أشهر لتوفير السلع، وتم عمل 1500 مخزن على مستوى الجمهورية، ولدينا مخزون كافى من السلع الاستراتيجية، السلع متوفرة ولدينا اكتفاء ذانى من السكر والدواجن والرز".

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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