شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: مصر لم تستخدم أى إضافات أو معادن على البنزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمود ناجي، معاون وزير البترول لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، أن مصر لم تستخدم أى إضافات على البنزين التى لها تأثير على المواطنين والسيارات، مضيفا: "جميع منتجات البنزين فى مصر دون أى إضافات أو معادن".

وأضاف المهندس محمود ناجي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامي يوسف الحسينى على القناة الأولى المصرية، أنه يتم تكرير البترول من أجل إضافة وحدات إنتاجية جديدة لإضافة بنزين عالي الجودة، حيث تم إضافة وحدات إنتاجية جديدة لزيادة إنتاج البنزين بشكل يكفي للإنتاج المحلي في كل الأسواق.

وتابع أن هناك رقابة على جودة الوقود تتم قبل وصول البنزين لمحطات البنزين، وتتم مراجعة العملية الإنتاجية بالكامل فى جميع محطات البنزين فى مصر، مضيفا: " سيقومون بالرد ردا فنيا وتقنيا على الخطاب المتداول على منصات التواصل الاجتماعي بشأن شركات سيارات تدعى عدم جودة البنزين واحتواءه على المنجنيز فى محطات الوقود"، لافتا إلى أن الدولة وضعت استراتيجية لإنتاج البنزين عالي الجودة.