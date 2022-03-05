شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتى تهريب لكمية من مستحضرات التجميل و2 عملة أثرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بالادارة العامة لجمارك مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى من ضبط محاولتى تهرب جمركى لكمية من مستحضرات التجميل و2 عملة أثرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955 وقانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118لسنة 1975.

وكانت المحاولة الأولى بالإدارة الأولى برئاسة أحمد عبد الفتاح طه مدير الإدارة وأثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من فرانكفورت على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران استوقف عبد الرحمن محمود الصياد مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر راكب أجنبى من أصل مصرى قادم من ألمانيا اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤاله عما إذا كان بحوزته ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة إبراهيم كمال مأمور الجمرك وسامح سيد رئيس القسم فتلاحظ لهما وجود عبوات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكب.

وقام أحمد أبو بكر فؤاد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف نورا نعمان مأمور الجمرك بتفتيش الحقائب فتبين وجود ٥٧٦ عبوة من مستحضرات التجميل غالية الثمن مخبأة بين طيات الملابس بالحقائب.

وكانت المحاولة الثانية بالإدارة الثانية برئاسة أحمد سعد عبد المطلب مدير الإدارة وأثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من لندن على رحلة الطائرة البريطانية استوقف محمد محمود إبراهيم عمر مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر راكب أجنبى من اصل عرب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد جمال عزب مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم تلاحظ وجود ما يشتبه أن يكون عملات.

وقام أحمد سيد إبراهيم عافيه مدير الحركة المشرف على الصالة بتكليف الدكتورة ابتهال مصطفى مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود عدد من العملات.

وتم ابلاغ هناء المشهور المدير العام لمركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة الدولى والتى قامت بتشكيل لجنة مكونة من ريهام محمد عطية وريهام حسن إبراهيم وامل محمد حسن مفتشى الوحدة الأثرية بالمطار أفادت بوجود عملتين معدنيتين من العصر العثمانى تخضعان لقانون حماية الاثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته.

قرر أحمد عبد الفتاح طه وأحمد سعد عبدالمطلب مديرى الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى رقمى 35 و36 لسنة 2022 ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولى.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.