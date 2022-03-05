شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: البعثة التخطيطية الأولى وجدت حكومة مصر تستعد لقمة المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه تم تشكيل اللجنة العليا برئاسة رئيس الوزراء، وتم تقسيم للأدوار وتحديد المطلوب، وأهم التزامات الدولة النظيفة، وهناك جزء كبير خاص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهناك جزء للصحة والطيران المدني، وجزء آخر كبير للسياحة والآثار، استعدادا لقمة المناخ التي ستنعقد في شرم الشيخ.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "تم تشكيل مجموعات عمل على مستوى كل وزارة، و3 لجان لوجستية ومالية وفنية، وتم التوصل لأولى الخطوات بحضور البعثة التخطيطية الأولى لشرم الشيخ في الفترة من 22 فبراير حتى 2 مارس، وهي كانت بعثة مهمة للغاية، لأنه عندما طلبت مصر ملف الاستضافة، أرسلت الأمم المتحدة لجنة للمراجعة والتقييم".

وقالت: "خلال الشهرين الماضيين، جلسنا للوقوف على التزامات الدولة النظيفة، وعندما جاءت البعثة، وجدت حكومة كاملة جاهزة وتعمل وهناك تقسيم للأدوار والمهام وشكل القاعات والفنادق والاتصالات، وهناك أمور صغيرة يتم الاتفاق عليها، خاصة بدورات الأتوبيسات وغيرها، هي أمور تحدث بالقرب من عقد المؤتمر، وتم عمل خطط عمل مشتركة".

وتابعت: "وزارة البيئة، تقوم ضمن اختصاصاتها الحفاظ على البيئة بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وهناك خطة بين وزارة البيئة ومحافظ جنوب سيناء نسابق بها الوقت، لأنه إذا أردت تحول شرم الشيخ لمدينة خضراء، وتحويل الفنادق للحصول على العلامة الخضراء"