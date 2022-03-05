شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن رفع الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السعودية، مساء اليوم السبت، رفع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بالحد من انتشار جائحة كورونا اعتبارا من اليوم، جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن مصدر مسؤول فى وزارة الداخلية.

وصدر القرار فى ظل متابعة الوضع الوبائى للجائحة، وتراجع معدل الإصابات وارتفاع نسب التحصين والمناعة ضد الفيروس، وفق ذات المصدر.

وبناء عليه، تقرر إيقاف تطبيق إجراءات التباعد فى المسجد الحرام والمسجد النبوى والجوامع والمساجد، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيها، كما تقرر إيقاف تطبيق إجراءات التباعد فى جميع الأماكن مغلقة كانت أو مفتوحة، بما فى ذلك الأنشطة والفعاليات المختلفة.

وفى حين ألزم القرار باستمرار ارتداء الكمامة فى الأماكن المغلقة، فقد ألغى إلزامية ارتدائها فى الأماكن المفتوحة، كذلك، ألغى القرار البند الخاص باشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات لفيروس كورونا (Rapid Antigen Test) قبل القدوم إلى المملكة.

لكن القرار الجديد تضمن بندا "يشترط للقدوم إلى المملكة بتأشيرات الزيارة بأنواعها وجود تأمين لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال فترة البقاء فى المملكة".

وألغى القرار تطبيق الحجر الصحى المؤسسى والحجر المنزلى لغرض مكافحة الجائحة على القادمين إلى المملكة.

كما ألغى القرار تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة إلى السعودية والمغادرة لها من دول: جنوب أفريقيا، ناميبيا، بوتسوانا، زمبابوي، ليسوتو، إسواتيني، موزمبيق، مالاوي، موريشيوس، زامبيا، مدغشقر، أنغولا، سيشل، جزر القمر، نيجيريا، إثيوبيا، أفغانستان.



