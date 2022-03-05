شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوروبى لإعادة الإعمار": مصر أكبر دولة عمليات للبنك بحجم استثمارات نحو 8.5 مليار يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نائب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، مارك بومان، إن مصر تعتبر أكبر دولة عمليات لدى البنك بحجم استثمارات نفذها بالسوق المحلية تبلغ حاليًا نحو 8.5 مليار يورو.

وأضاف بومان، فى كلمته خلال الاحتفالية التى نظمتها وزارة التعاون الدولى لإطلاق استراتيجية البنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية القُطرية مع مصر للفترة ما بين عامى 2022- 2027، أن البنك وفر دعمًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع أن الاقتصاد المصرى كان مرنًا فى التعامل مع وباء فيروس كورونا المستجد، والإصلاحات الاقتصادية المختلفة التى نفذتها الحكومة كانت ناجحة.

وأردف: "لكن هناك تحديات مختلفة تواجه الاقتصاد منها تغير المناخ الذى بالرغم من أنه تحدٍ كبير لكنه يمثل فرصة كبيرة لتنفيذ مشروعات طاقة مختلفة".

وأعرب بومان عن تطلعه لمزيد من التعاون مع الحكومة لدعم مزيد من مشروعات مشاركة القطاع الخاص، مؤكدًا أن البنك ملتزم بدعم الأعمال التجارية المصرية وتسريع التحول المصرى ودعم نمو القطاع الخاص من خلال توسيع مشروعات الشباب وخطوط والائتمان الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.